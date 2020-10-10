بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 10 تشرين الأول 2020 01:27 م

البرازيل تكتسح بوليفيا بخماسية نظيفة في افتتاح تصفيات المونديال

البرازيل

قست البرازيل على ضيفتها بوليفيا واكتسحتها بخماسية نظيفة، في افتتاح مشوار المنتخبين بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخاض منتخب "راقصي السامبا" المباراة بالقوة الضاربة، بحضور نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي وروبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي وفيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وبدأ مهرجان الأهداف البرازيلي في الدقيقة 16 عبر ماركينيوس مدافع سان جرمان، ثم تبعه فيرمينو بعد نصف ساعة من انطلاقة المباراة.

وشهد الشوط الثاني 3 أهداف لأصحاب الأرض، بتوقيع فيرمينو (49)، وخوسيه ماريا كاراسكو لاعب بوليفيا بالخطأ في مرماه (66)، وأخيرا كوتينيو (73).

وافتتحت أميركا الجنوبية تصفيات المونديال، الخميس، بتعادل باراغواي مع بيرو بهدفين لكل منهما، وفوز أوروغواي على تشيلي بنتيجة 2-1، فيما حصدت الأرجنتين 3 نقاط صعبة من ضيفتها الإكوادور بعد فوز بهدف مقابل لا شيء، قبل أن تتفوق كولومبيا على فنزويلا بثلاثية من دون رد.

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