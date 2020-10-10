وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان‎ يدخل حيز التنفيذ

دخل وقف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ ظهر السبت بالتوقيت المحلي ( 08:00) بتوقيت غرينتش لوقف أسبوعين من المعارك الكثيفة في إقليم ناغورني قره باغ.

وقبيل وقف إطلاق النار تبادلت ارمينيا وأذربيجان الاتهامات بمواصلة عمليات القصف.

واتهمت أذربيجان أرمينيا بارتكاب ”انتهاك صارخ“ لوقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الجانبان بوساطة روسية اعتباراً من ظهر اليوم بالتوقيت المحلى (08,00 بتوقيت غرينتش) فى إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ”أرمينيا تنتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار، وتحاول الهجوم باتجاه فيزولي جبرائيل وأغدام تيرتر“ في ناغورني قره باغ.