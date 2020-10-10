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السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 01:05 م

العقوبات الأمريكية تدفع العملة الإيرانية لمزيد من الانهيار

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دفعت العقوبات الأمريكية التي جرى فرضها، الخميس الماضي على قطاع المصارف الإيرانية، بالعملة المحلية (الريال)، اليوم السبت، إلى تسجيل انهيار جديدة، وفقاً لما ذكرته مواقع إخبارية إيرانية تعنى بالشؤون الاقتصادية.
وذكر موقع ”تابناك“ الإخباري، السبت، إن العملة المحلية (الريال)، سجلت انهياراً جديداً في أول تداول لها في السوق الحرة في العاصمة طهران، وذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، فرض عقوبات شاملة على 18 مصرفاً إيرانياً، بهدف عزل القطاع المالي الإيراني عن العالم.
وذكرت صيرفة ”صداقة“ أحد أهم وأكبر الصيرفات في العاصمة طهران، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي بلغت اليوم السبت 346 ألف ريال إيراني، فيما عرضت بعض مراكز الصيرفة قيمة الشراء بنحو 340 ألف ريال إيراني.

وترفض مراكز الصيرفة في الوقت الحالي عرض قيمة بيع الدولار الأمريكي مكتفية بعملية الشراء.
وقبل العقوبات الأمريكية تم تداول الدولار الواحد في السوق الحرة بطهران بقيمة 295 ألف ريال فيما باعته بعض مراكز الصيرفة بقيمة 300 ألف ريال.

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