البرلمان يعقد جلسة خاصة للتصويت على قانون الانتخابات وسط خلافات حادة .. ونواب: المعطيات لا تبشر بخير

يعتزم البرلمان ، عقد جلسة خاصة اليوم السبت من أجل التصويت على قانون الانتخابات بشكل كامل، مع استمرار الخلافات السياسية حول الدوائر الانتخابية في القانون وعددها في كل محافظة.

وكان العراق يُصنف كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد الذي جرى التصويت عليه في ديسمبر / كانون الأول 2019 اشترط تقسيم المحافظات (وعددها 18) إلى دوائر انتخابية صغيرة لم يحدد حجمها وحدودها، بسبب الخلافات على ذلك.

وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ، إن ”الخلافات السياسية مازالت قائمة حتى الساعة بين القوى السياسية كافة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة، كما هناك رغبة لدى بعض القوى بأن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، كما كان سابقاً“.

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وبين البديري أن ”غالبية القوى السياسية اتفقت على أن تكون الدوائر الانتخابية بشكل متوسط، بمعنى كل محافظة تكون من 3 إلى 5 دوائر انتخابية، وكل محافظة تختلف عن الأخرى، بحسب العدد السكاني فيها، لكن هذا الأمر لم يحسم أيضا بشكل نهائي، كما هناك خلاف عميق على كيفية توزيع تلك الدوائر على كل محافظة، وكل محافظة فيها أكثر من قضاء وناحية وبعضها متداخل مع الآخر“.

وأضاف: ”نعتقد أن البرلمان لم يتمكن خلال جلسة اليوم من حسم قانون الانتخابات الجديد، وربما يحتاج إلى مزيد من الوقت، لغرض إكمال القوى السياسية حواراتها بشأنه لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، فلا يمكن عقد الجلسة، دون الوصول إلى اتفاق نهائي، يضمن تحقيق النصاب القانوني للجلسة“.

فيما قال النائب المستقل باسم خشان، إن ”الخلافات السياسية مازالت عميقة بشأن قانون الانتخابات الجديد، ولا يمكن تمريره مع هذه الخلافات، خصوصاً أن كل جهة سياسية تريد تفصيل القانون وفق مصالحها لضمان حصولها على العدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات المقبلة“.

وبين خشان أن ”استمرار فشل مجلس النواب في تمرير قانون الانتخابات الجديد، الذي كان، من أهم وأبرز مطالب المتظاهرين، سوف يدفع إلى زيادة حدة التظاهرات وخصوصاً في العاصمة بغداد، خصوصاً أن هناك جهات سياسية تعمل بشكل متعمد على عرقلة تمرير القانون لمنع إجراء الانتخابات المبكرة، فهي تخشى خسارة نفوذها الحالي“.

وأكد النائب أنه ”وفق المعطيات الحالية، فأن البرلمان ، لن ينجح في التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم، بسبب الخلافات السياسية، مع وجود خلافات ووجهات نظر متعددة في قضية آلية توزيع الدوائر الانتخابية على كل محافظة، فهذا يحتاج وقتا واتفاقا نهائيا بين القوى السياسية ومفوضية الانتخابات“.