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السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 10 تشرين الأول 2020 12:53 م

الهنداوي: مفوضية الانتخابات تباشر فوراً بعملية إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين

حسين الهنداوي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، اليوم السبت، ضرورة مباشرة مفوضية الانتخابات فوراً بعملية إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين استعدادا للانتخابات المبكرة.

وشدد الهنداوي على "ضرورة إسراع مجلس النواب بإصدار قانون الانتخابات الجديد كشرط لازم لإجراء الانتخابات المقبلة".

وأضاف، أن "استئناف التسجيل البايومتري للناخبين لا يستدعي انتظار القانون أو إقرار الميزانية وأي إجراء من خارج المفوضية"، مشيرا الى أن "تخصيصات ميزانية التسجيل البايومتري متوفرة لدى المفوضية".

من بين المقترحات التي أشار لها الهنداوي لزيادة عدد الناخبين الممكن تسجيلهم يومياً، "توجيه فرق جوالة للتواجد في المؤسسات الرسمية الخدمية والدراسية التي يرتادها المواطنون لتقوم بتسجيلهم في حال موافقتهم، فضلاً عن مقترح باعتبار البطاقة الانتخابية البايومترية إحدى الهويات الرسمية لحصانتها الثابتة".

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