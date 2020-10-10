بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 10 تشرين الأول 2020 12:47 م

نائب: الحدود بين العراق وسوريا تحتاج إلى كاميرات الحرارية لرصد أي تحركات مشبوهة

حرس الحدود
قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هريم أغا، إن هناك معلومات تفيد بوجود نوايا لتسلل عناصر داعش الإرهابي إلى الأراضي العراقية عبر الحدود مع سوريا.

وأضاف أن "الحدود الفاصلة بين البلدين تحتاج إلى تثبيت تقنيات حديثة ومنها الكاميرات الحرارية لرصد أي تحركات مشبوهة والتصدي لها".

وبين عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن "هناك الكثير من الشركات العالمية المتطورة تكنولوجيا بالإمكان الاستعانة فيها في هذا المجال من أجل تعزيز أمن واستقرار البلاد".
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