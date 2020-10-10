بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 12:37 م

بسبب تهالك البنية التحتية والإهمال .. حريق في محطة مترو بالعاصمة الإيرانية طهران

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كشفت مصادر أمنية  إيرانية، اليوم  السبت، عن نشوب حريق في محطة مترو بالعاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيراني، إن الحريق نشب في محطة مترو "إيكباتان" بالعاصمة، وتم إرسال 4 سيارات إسعاف عقب الحادث، وغلق خط المترو، كما يتواجد رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ في مكان الحادث لإجلاء الركاب.
ولفت "لا نعرف عدد الجرحى المحتملين حتى الآن". 
وتشهد إيران سلسلة من الحرائق نتيجة تهالك البنية التحتية وانتشار الإهمال.

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