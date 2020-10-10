أطباء يحذرون من غسل هذا الجزء خلال الاستحمام بالماء الساخن: يسبب أضرارا طويلة الأمد

حذّر أطباء جلدية من أن الوجه هو الجزء الوحيد في الجسم الذي لا يجب عليك غسله بالماء الساخن أثناء الاستحمام، خاصة وأنه من أكثر مناطق البشرة حساسية في الجسم.



وأضافوا أن الاستحمام من الأمور الرائعة لتنظيف منطقة الإبط وغسل الشعر، لكنه قد يؤدي إلى إحداث فوضى في الوجه، خاصة إذا كان الشخص يحب الاستحمام يوميا بماء ساخن، لأن هذا قد يحدث ضررا طويل الأمد لبشرة الوجه.



وقالت الطبيبة راشيل نازاريان، من مجموعة "شفايجر" للأمراض الجلدية لمجلة "ماري كلير" إن "الماء الساخن ودرجات الحرارة يؤديان إلى توسع الأوعية الدموية والشعيرات الدموية، ويمكن أن يتسبب ذلك في احمرار الجلد وتفاقم حالات مثل "الوردية"، مما يؤدي في النهاية إلى تكسر الأوعية الدموية وتوسعها بشكل دائم".



واتفق خبراء آخرون على ذلك، قائلين إن الماء الساخن يمكن أن يجفف الوجه عن طريق تخليصه من الزيوت الواقية، بل أنه يعزز كذلك من حدوث التجاعيد.



وتقول كاي سكوت، خبيرة العناية بالبشرة، في تصريحاتها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "يمكن أن يتسبب الاستحمام بالماء الساخن في حدوث وتفاقم شبكات الشعيرات الدموية الهشة في الخدين، ما يؤدي إلى ظهور شبكات شعرية غير جذابة ومرئية وتفاقم حالة الجلد المتردية".



ومع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة، وهي أنه إذا كنت لا تزال ترغب في غسل وجهك في الحمام، فلا بد ألا تطيل من فترة غسله عن 10 دقائق وأن تحافظ على درجة حرارة المياه لتصبح "فاترة" في درجة حرارة حمام السباحة.



وتوضح هادلي كينج، وهي مدرس طب الأمراض الجلدية في كلية طب وايل بجامعة كورنيل لمجلة "ماري كلير" أن "بشرة الوجه مثلها مثل جميع أنواع البشرة، يمكن أن تصبح جافة جدا إذا كان هناك الكثير من التلامس مع الماء".

وأضافت: "لذلك فإن القاعدة العامة لغسل الوجه هي عدم إطالة فترة تنظيفه واستخدام ماء فاتر، وليس ساخن جدا، وفي تلك الحالة يكون خطر تمدد الشعيرات الدموية أقل على الوجه".