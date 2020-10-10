يونادم كنا: من غير المعقول أن تستمر الحكومة بتأخير الرواتب بسبب ممارسة عمليات ابتزاز

قال رئيس كتلة الرافدين النيابية النائب يونادم كنا، إن تسليم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرواتب الموظفين هي من صلب مهامها وليست منة كما تروجها.



وأضاف، أنه من غير المعقول أن تستمر الحكومة بتأخير الرواتب بسبب ممارسة عمليات ابتزاز بقضايا خلافية بينمها وبين البرلمان.



وتابع: أن البرلمان لم يسمح مطلقا بقطع رواتب الموظفين مها كانت الظروف كونها منظمة وفقا للقانون ولا يمكن التعدي عليها وزيادة نسب الفقر بالعراق.

