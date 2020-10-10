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السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 12:17 م

ضبط (٤) شاحنات مخالفة عند مداخل مديرية جمرك المنطقة الشمالية

الشاحنات
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ، ضبط  (٤) شاحنات مخالفة عند مداخل مديرية جمرك المنطقة الشمالية.
وذكرت الهيئة، في بيان ، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية قام و بالتعاون  مع شرطة الجمارك  بضبط ( ٤ ) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".
و اشارت الهيئة إلى أن "حصيلة عمليات الضبط التي قامت بها  خلال الايام الثلاثة  الماضية بلغت ( ١٠ ) شاحنات تم احالتها  الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.
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