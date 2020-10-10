أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ، ضبط (٤) شاحنات مخالفة عند مداخل مديرية جمرك المنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة، في بيان ، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية قام و بالتعاون مع شرطة الجمارك بضبط ( ٤ ) شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".

و اشارت الهيئة إلى أن "حصيلة عمليات الضبط التي قامت بها خلال الايام الثلاثة الماضية بلغت ( ١٠ ) شاحنات تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.

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