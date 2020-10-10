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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 12:15 م

تحرير مختطفة والقبض على خاطفيها جنوبي بغداد

تحرير مختطف

حررت قوات  مديرية مكافحة إجرام بغداد مختطفة والقت القبض على الخاطفين جنوبي بغداد ".

وقال بيان للمديرية ان والد المخطوفة  استنجد بمفارز مكتب مكافحة اجرام (المدائن) مخبرا عن فقدان ابنته وطالبا الشكوى ضد احد الاشخاص، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة كاميرات المراقبة والاستعانة بالمصادر السرية للتحري وجمع المعلومات.

و تم التوصل الى الخاطفين وتحديد اماكن تواجدهم ومن خلال نصب الكمائن تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام المدائن من القاء القبض على الخاطفين الاثنين وبدلالة المتهمين تم تحرير الفتاة المخطوفة واعادتها الى ذويها، ليتم توقيف المتهمين وفق احكام المادة ٣٩٥ ق.ع ودونت اقوالهما قضائيا بالاعتراف تمهيدا لاحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.

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