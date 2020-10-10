النزاهة تضبط عمالاً بمحطتي تعبئة وقود في نينوى لاستحصالهم مبالغ بالمخالفة للقانون

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط عددٍ من العاملين في محطتي تعبئة وقود حكوميَّتين؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتوج أكثر من السعر المُقرَّر.



واشارت الدائرة في بيان إلى أن فريق العمل المُؤلَّف من ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، انتقل إلى محطتي تعبئة وقود حكوميَّـتين، وتمكَّن من ضبط (8) من العاملين فيهما؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتوج أكثر من السعر المُقرَّر، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط المبالغ التي كانت بحوزة المُتَّـهمين.