الحداد: اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار سيحقق أربعة أهداف



قال نائب رئيس البرلمان، بشير الحـــداد، ، أن الإتفاق الذي تم بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان لتطبيع الأوضاع في مدينة (سنجار) بمحافظة نينوى، سيحقق أربع غايات.

وأعرب الحداد، في ، عن ترحيبه "للإتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تطبيع الأوضاع في مدينة (سنجار) بمحافظة نينوى ".

وأضاف أن "الإتفاق الذي أبرم بين بغداد وأربيل حول (سنجار) سيسهم بشكل مباشر في الإسراع بعودة العوائل النازحة إلى أراضيهم وديارهم وتأمين الإستقرار في مناطقهم"، مشيراً إلى "أهمية الإدارة المشتركة في الملف الأمني والجانب الإداري والخدمي وتأهيل البنى التحتية لإعادة الحـياة الطبيعية وتعمير ما دمر بسبب الحرب ضد داعش الإرهابي،.

واوضح الحداد، أن "هذا الإتفاق هو بداية مبشرة ويمهد الطريق لحل المشاكل في المناطق المتنازع عليها في عموم العراق".