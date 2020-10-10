القانونية النيابية تحدد عدد الدوائر الانتخابية التي سيصوت عليها البرلمان

حددت اللجنة القانونية النيابية، ، عدد الدوائر الانتخابية التي سيصوت عليها البرلمان.



وقال عضو اللجنة النائب محمد الغزي، إن "البرلمان سيصوت اليوم على الدوائر المتعددة من 3 الى 5 دوائر انتخابية"، لافتا الى ان " جلسة البرلمان اليوم مخصصة لمناقشة قانون الانتخابات"،

واضاف ان "اللجنة القانونية ستكلف بعد تصويت مجلس النواب على الدوائر الانتخابية باكمال الجدول الخاصة بالدوائر"، مبينا ان " التصويت سيكون على الا تقل نسبة الدوائر عن 3 مقاعد ولن تزيد عن 5 مقاعد لكل دائرة.