برلماني يدعو إلى اللجوء للمحاكم الدولية لاستحصال تعويضات عن قضية اونا أويل

دعا عضو مجلس النواب جمال المحمداوي وزارتي العدل وَالخارجية الى رفع دعوى قضائة في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات مالية عن قضية اونا أويل وما تعرض له العراق من أضرار في المال العام .



وقال المحمداوي في بيان إن " المحاكم في دول العالم مازالت تصدر أحكاما قضائة تصل إلى السجن بحق المتهمين بقضية اونا أويل التي خسر العراق جراءها مبالغ مالية كبيرة بسبب تقديم رشاوى بملايين الدولارات".



واضاف " من الضروري على الدولة العراقية متمثلة بوزارتي العدل والخارجية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدوليةلاستحصال تعويضات عن هذه القضية التي انهكت الاقتصاد العراقي وعطلت عملية تطوير البنى التحتية في قطاع استخراج النفط ونقله ".



وأشار الى ان المتهمين اعترفوا مؤخرا بدفع رشاوى تصل إلى ١٧ مليون دولار أمام محاكم أجنبية، فمن حق العراق استرداد أمواله على شكل تعويضات تقرها المحاكم المختصة في العالم.



وكان قد تم كشف النقاب اول مرة عن قضية فساد شركة أونا أويل في العراق في العام 2016، من قبل مؤسستي فيرفوكس وهافنغتن الإعلاميتين، وكان لها صدى إعلامي واسع.



وحسب موقع قضايا الفساد الخطيرة في بريطانيا انه في بداية تشرين الاول ٢٠٢٠ حُكم على باسل الجراح بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر لدفعه رشاوى تزيد عن 17 مليون دولار لتأمين عقود غير نزيهة بقيمة 1.7 مليار دولار تقريبًا في قضية اونا أويل ، وأقر الجراح بأنه مذنب في خمس جرائم تآمر لتقديم رشاوى فيما يتعلق بمشروعين احدهما لتركيب ثلاث عوامات إرساء والآخر لإنشاء خطي أنابيب نفط.



كما أُدين شركاء الجراح في رشاوى عوامات الإرساء ، وهم ستيفن وايتلي وزياد عقلي ، وحُكم على عقلي بالسجن خمس سنوات وعلى وايتلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.