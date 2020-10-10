سواريز يكشف عن شرط بقاء ميسي في برشلونة

قال اللاعب لويس سواريز، إن زميله السابق وصديقه الحميم ليونيل ميسي سيبقى في النادي الإسباني إذا توفر "شرط واحد"، جاءت تصريحات سواريز بعد أسابيع من رحيله عن برشلونة



وأضاف سواريز في مقابلة صحفية، أنه يتحدث مع ميسي بشأن مستقبله، وبين انه "احتراما للصداقة التي تجمعني مع ليو فأنا لن أكشف ما قاله عن هذه الفترة لكنه عاش موقفا صعبا ومعقدا في برشلونة"، كما اوضح سواريز "كان يريد الرحيل والنادي لم يرغب في ذلك حاولت دعمه والاعتناء به أرادت الإدارة إبعادي عن ميسي ربما أزعجهم أنني كنت على علاقة جيدة به".



وقال سواريز، إنه سيحترم كل ما يقرره ميسي بعد الموسم الحالي لكنه يعتقد أنه إذا كان هناك تغيير في رأس النادي فإن "البرغوث" سيكون أكثر ميلا للبقاء في "كامب نو".

وتابع "قد تكون هناك احتمال أن يلعب ميسي مع ناد آخر لكن إذا شعر بالراحة والسعادة مرة أخرى ووصل مجلس إدارة آخر فسيريد الاستمرار في النادي"، ويعتقد المهاجم الأوروغواياني المنتقل حديثا إلى أتلتيكو مدريد أن ميسي قد يكمل مسيرته في "كامب نو" إذا رحلت إدارة برشلونة الحالية بقيادة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.



وكان ميسي على وشك مغادرة برشلونة خلال الصيف الماضي لكنه في نهاية المطاف قرر البقاء لموسم واحد مع الفريق الكتالوني وسط ترجيحات بأنه سيرحل على الأغلب في الصيف المقبل مع انقضاء عقده.



