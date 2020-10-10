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السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 11:02 ص

التعليم العالي: الجامعات سترفع استيعابها لطلاب السادس الإعدادي

التعليم العالي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انها ستطلق دليل الطالب خلال الايام القادمة.

وقالت الوزارة في بيان:"  ان الجامعات سترفع استيعابها في القبول ، لاسيما المجموعة الطبية التي يقدم عليها اغلب خريجي السادس الاعدادي".

واكدت :" انها ستعمل على نظام المفاضلة في التقديم ، لان المفاضلة تكون حاكماً عادلًا ، وعلى الطلبة التقديم على الجامعات حسب معدلاتهم".

واشارت وزارة التعليم الى انها  ستطلق دليل الطالب خلال الايام القادمة ، وستفتح استمارة التقديم قبل امتحانات الدور الثاني .
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