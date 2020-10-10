التعليم العالي: الجامعات سترفع استيعابها لطلاب السادس الإعدادي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انها ستطلق دليل الطالب خلال الايام القادمة.



وقالت الوزارة في بيان:" ان الجامعات سترفع استيعابها في القبول ، لاسيما المجموعة الطبية التي يقدم عليها اغلب خريجي السادس الاعدادي".



واكدت :" انها ستعمل على نظام المفاضلة في التقديم ، لان المفاضلة تكون حاكماً عادلًا ، وعلى الطلبة التقديم على الجامعات حسب معدلاتهم".



واشارت وزارة التعليم الى انها ستطلق دليل الطالب خلال الايام القادمة ، وستفتح استمارة التقديم قبل امتحانات الدور الثاني .