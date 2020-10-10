الهجرة تعلن عودة 371 نازحا إلى مناطق سكناهم في صلاح الدين و نينوى و كركوك

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (371) نازحا من مخيمي ( اشتي وعربد ) في محافظة السليمانية و مخيمي ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات صلاح الدين و نينوى و كركوك ، ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير بحسب بيان انه تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (281) فرد من مخيمي النزوح ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في ( البعاج و تلعفر و حي الانتصار و القدس و سومر و الزهراء و حمام العليل و تلكيف و حليلة ) بمحافظة نينوى و وعدد من المدن في محافظة كركوك ، فضلا عن عودة (90) فرد من مخيمي ( اشتي و عربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية ) التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين ".
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير بحسب بيان انه تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (281) فرد من مخيمي النزوح ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في ( البعاج و تلعفر و حي الانتصار و القدس و سومر و الزهراء و حمام العليل و تلكيف و حليلة ) بمحافظة نينوى و وعدد من المدن في محافظة كركوك ، فضلا عن عودة (90) فرد من مخيمي ( اشتي و عربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية ) التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين ".