بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
العمليات المشتركة: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش الإرهابي في كركوك هبوط قياسي جديد للريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي مراقبون: تحديات وضغوط سياسية تقف بوجه قدرة السلطات العراقية على مواصلة إجراءاتها لمحاسبة الفاسدين العراق في المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب ديالى تسجل 159حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية مقتل 4 وإصابة آخرين في انفجار خزان وقود في بيروت البرازيل تكتسح بوليفيا بخماسية نظيفة في افتتاح تصفيات المونديال تسجيل صوتي يكشف خفايا اختطاف العراقية زهرة العزاوي من كندا الهنداوي: مفوضية الانتخابات تباشر فوراً بعملية إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 10:58 ص

الهجرة تعلن عودة 371 نازحا إلى مناطق سكناهم في صلاح الدين و نينوى و كركوك

نازحو سوريا
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة (371) نازحا من مخيمي ( اشتي وعربد ) في محافظة السليمانية و مخيمي ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات صلاح الدين و نينوى و كركوك ،  ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .  

 وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير بحسب بيان  انه تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (281) فرد من مخيمي النزوح ( حسن شام u2  و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في ( البعاج و تلعفر و حي الانتصار و القدس و سومر و الزهراء و حمام العليل و تلكيف و حليلة ) بمحافظة نينوى و وعدد من المدن في محافظة كركوك ، فضلا عن عودة (90) فرد من مخيمي ( اشتي و عربد ) في محافظة السليمانية الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب و منطقتي ( الشهابي و العجيلية )  التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
رواتب

البرلمان: مستعدون لتبني أي مشروع للحكومة يساهم في تأمين رواتب الموظفين 10 تشرين الأول 2020 03:34 م

كورونا في العراق

ديالى تسجل 159حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية 10 تشرين الأول 2020 01:54 م

الشاحنات

ضبط (٤) شاحنات مخالفة عند مداخل مديرية جمرك المنطقة الشمالية 10 تشرين الأول 2020 12:17 م

التعليم العالي

التعليم العالي: الجامعات سترفع استيعابها لطلاب السادس الإعدادي 10 تشرين الأول 2020 11:02 ص

كورونا العراق

ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في كردستان خلال يوم 09 تشرين الأول 2020 01:31 م

الاتحاد الوطني

الاتحاد الوطني يتهم حزب بارزاني بتوقيع اتفاقيات عسكرية مع أنقره دون علم بغداد 09 تشرين الأول 2020 10:26 ص

الحظر الشامل في عموم العراق

نائبة تتوقع إعادة فرض الحظر الشامل في عموم العراق 09 تشرين الأول 2020 10:24 ص

7ddcfc9a-e36e-47e9-ac89-56ff1a0587db

معلمو السليمانية يهددون بالإضراب الشامل 09 تشرين الأول 2020 10:20 ص

التعليقات