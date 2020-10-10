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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 10:56 ص

القبض على أمير ولاية الفلوجة ومسؤوله العسكري ومجموعة نفذت تفجيرات في القضاء

مديرية الاستخبارات العسكرية
ألقت القوات الامنية ، القبض على   امير ولاية الفلوجة  و مسؤوله العسكري و المجموعة التي فجرت الدراجة الهوائية والعبوة الناسفة في قضاء الفلوجة.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان:"  بمتابعة مستمرة لخلايا داعش ، وخصوصا ما يسمى ولاية الفلوجة ومفارزها ، بعد ان استهدفت المواطنين العزل وقوات الشرطة في مدينة الفلوجة بانفجارين بدراجة هوائية مفخخة وعبوة ناسفة بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٠ ، ما ادى الى اصابات في صفوف الشرطة والمدنيين،  وبعد تكثيف الجهد الاستخباري والتحقيقي، تم القاء القبض على المجموعة التي قامت بالتفجيرات في قضاء الفلوجة  ".

واضافت انه :" تم كذلك القبض على المسمى امير ولاية الفلوجة المكنى ( ابواسلام ) ومسؤوله العسكري المكنى ( ابو غفران )  في قضاء ابي غريب ، المطلوبين وفق احكام المادة ٤ / ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية ، وبدلالتهما تم ضبط عبوات لاصقة واجهزة تفجير".
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