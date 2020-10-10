القبض على أمير ولاية الفلوجة ومسؤوله العسكري ومجموعة نفذت تفجيرات في القضاء

ألقت القوات الامنية ، القبض على امير ولاية الفلوجة و مسؤوله العسكري و المجموعة التي فجرت الدراجة الهوائية والعبوة الناسفة في قضاء الفلوجة.



وقالت وكالة الاستخبارات في بيان:" بمتابعة مستمرة لخلايا داعش ، وخصوصا ما يسمى ولاية الفلوجة ومفارزها ، بعد ان استهدفت المواطنين العزل وقوات الشرطة في مدينة الفلوجة بانفجارين بدراجة هوائية مفخخة وعبوة ناسفة بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢٠ ، ما ادى الى اصابات في صفوف الشرطة والمدنيين، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري والتحقيقي، تم القاء القبض على المجموعة التي قامت بالتفجيرات في قضاء الفلوجة ".



واضافت انه :" تم كذلك القبض على المسمى امير ولاية الفلوجة المكنى ( ابواسلام ) ومسؤوله العسكري المكنى ( ابو غفران ) في قضاء ابي غريب ، المطلوبين وفق احكام المادة ٤ / ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية ، وبدلالتهما تم ضبط عبوات لاصقة واجهزة تفجير".