نصيف: ثلاثة تحديات تواجه لجنة مكافحة الفساد

أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف ان هناك 3 تحديات تواجة اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الكبرى وعملها في ملاحقة المطلوبين مشددة على اهمية تطبيق القانون في ملاحقة الفاسدين.

وقالت نصيف، في بيان إن "هناك الكثير من أوامر الاستقدام وإلقاء القبض صادرة بحق متهمين بدرجة وزير أو مدير عام"، لافتة إلى "وجود تحديات عدة تواجه عمل لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبرى.

وأضافت أن أول هذه التحديات أن "بعض القوى السياسية الفاسدة بدأت تنتقد اللجنة، سواء في الخفاء أو في العلن، والتحدي الثاني هو حرص القضاء على أن تكون الإجراءات المتبعة قانونية.

وتابعت، أن "التحدي الثالث يتمثل بعدم تجاوز هيئة النزاهة في إجراءات اللجنة.



ولفتت إلى أن لجنتها، "نبهت من خلال زياراتها لهيئة النزاهة أو حتى من خلال الرسائل غير المباشرة لرئيس الوزراء بضرورة اتباع الإجراءات القانونية في ملاحقة الفاسدين.