نائب يؤكد أهمية حيادية التحقيق بانتحار مدير الشركة الكورية بالبصرة



أكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون النيابية النائب "سعد الحلفي اهمية أن تمارس اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير عملها بحيادية ومهنية.



وقال الحلفي تغريدة له على صفحته الشخصية في منصة تويتر: إن على اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة انتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة ممارسة عملها بكل حيادية ومهنية.



وطالب الحلفي اللجنة التحقيقية بأن تبلغ لجنة الأمن والدفاع النيابية في حال تعرضها لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت.



وشدد الحلفي على اهمية أن تكشف اللجنة المكلفة بالتحقيق عن النتائج التي تتوصل إليها بأسرع وقت.

وكان مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو وجد مشنوقا في احدى قاعات الشركة مساء امس الاول.