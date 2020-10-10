السفارة الكورية في العراق تعلق على حادثة انتحار مدير شركة دايو

علّقت السفارة الكورية في العراق، على حادثة انتحار مدير شركة دايو في ميناء الفاو.



وقال السفير الكوري جانغ كيونغ اوك في بيان ان السفارة علمت في الساعة التاسعة صباح امس، بوفاة مدير شركة دايو للانشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وهي تتقدم بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة".



وأشار الى:" أن السفارة أبلغت بقيام وزارة الداخلية في العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق ، بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات".



ودعا السفير جميع وسائل الاعلام الى:" أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية كما ترجو السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".