وزارة النقل: انتحار مدير شركة دايو الكورية لن يؤثر على العمل في ميناء الفاو الكبير

أكدت وزارة النقل ان انتحار مدير شركة دايو الكورية لن يؤثر على العمل في ميناء الفاو الكبير .



واعربت الوزارة في بيان عن اسفها لحادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير ، مبينة إن " تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما في المشروع " .





واضافت الوزارة ، ان " شركة دايو اعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة و الخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء "، مشيرة الى ان " التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف ".



وكان مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة ، اقدم على الانتحار شنقا مساء امس الاول .