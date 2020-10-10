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السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 10:34 ص

وزارة النقل: انتحار مدير شركة دايو الكورية لن يؤثر على العمل في ميناء الفاو الكبير

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أكدت وزارة النقل  ان انتحار مدير شركة دايو الكورية لن يؤثر على العمل في ميناء الفاو الكبير  .

واعربت الوزارة  في بيان عن اسفها لحادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير ، مبينة إن " تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما في المشروع " .


واضافت الوزارة ، ان " شركة دايو اعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة و الخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء "، مشيرة الى ان " التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف ".

وكان مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة ، اقدم على الانتحار شنقا مساء امس الاول .
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