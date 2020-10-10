بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 10 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
العمليات المشتركة: وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار بإنزال جوي.. قوة خاصة تطيح بقيادي بارز بداعش الإرهابي في كركوك هبوط قياسي جديد للريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي مراقبون: تحديات وضغوط سياسية تقف بوجه قدرة السلطات العراقية على مواصلة إجراءاتها لمحاسبة الفاسدين العراق في المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب ديالى تسجل 159حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية مقتل 4 وإصابة آخرين في انفجار خزان وقود في بيروت البرازيل تكتسح بوليفيا بخماسية نظيفة في افتتاح تصفيات المونديال تسجيل صوتي يكشف خفايا اختطاف العراقية زهرة العزاوي من كندا الهنداوي: مفوضية الانتخابات تباشر فوراً بعملية إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 10 تشرين الأول 2020 10:33 ص

يونامي: اتفاق سنجار خطوةً أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح

جينين هينيس بلاسخارت

رحبت بعثة الأمم المتحدة يونامي،  بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن وضع قضاء سنجار في نينوى، عادة إياه خطوةً أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح. 

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت في بيان عن أملها في أن يمهّد هذا الاتفاقُ الطريقَ لمستقبلٍ أفضل". 

وأضافت:" نأمل بأن يكون الاتفاق بداية فصل جديد لسنجار تأتي فيه مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول، وأن تساعد هذه البداية الجديدة النازحين على العودة لمنازلهم وأن تسرّع من وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة"، ونبّهت قائلة:"  لكي يحدث ذلك، هناك حاجة ماسة لحكم مستقر وهياكل أمنية".

واكدت بلاسخارت  استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في القضاء، واختتمت بيانها  بالقول: "على عكس جميع الاحتمالات وفي أحلك الأوقات، ظل أبناء سنجار مصممين على بناء مستقبلٍ أفضل، ليبدأ هذا المستقبل اليوم".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النواب

اختلال نصاب البرلمان بعد تمرير مقترح بشأن الدوائر الانتخابية 10 تشرين الأول 2020 03:29 م

الحلبوسي

الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي 10 تشرين الأول 2020 03:27 م

انهيار الريال الإيراني

هبوط قياسي جديد للريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي 10 تشرين الأول 2020 03:09 م

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية : انفاق العراق على الصحة النفسية لايتجاوز 2% من ميزانية الصحة 10 تشرين الأول 2020 02:52 م

الذهب

العراق في المرتبة الـ38 بين الدول الأكثر امتلاكا للذهب 10 تشرين الأول 2020 02:51 م

نصيف

عالية نصيف: جهاز مخابرات دولي وراء عملية اغتيال مدير الشركة الكورية 10 تشرين الأول 2020 02:37 م

انفجار

مقتل 4 وإصابة آخرين في انفجار خزان وقود في بيروت 10 تشرين الأول 2020 01:44 م

حسين الهنداوي

الهنداوي: مفوضية الانتخابات تباشر فوراً بعملية إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين 10 تشرين الأول 2020 12:53 م

التعليقات