يونامي: اتفاق سنجار خطوةً أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح



رحبت بعثة الأمم المتحدة يونامي، بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن وضع قضاء سنجار في نينوى، عادة إياه خطوةً أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح.



وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت في بيان عن أملها في أن يمهّد هذا الاتفاقُ الطريقَ لمستقبلٍ أفضل".



وأضافت:" نأمل بأن يكون الاتفاق بداية فصل جديد لسنجار تأتي فيه مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول، وأن تساعد هذه البداية الجديدة النازحين على العودة لمنازلهم وأن تسرّع من وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة"، ونبّهت قائلة:" لكي يحدث ذلك، هناك حاجة ماسة لحكم مستقر وهياكل أمنية".



واكدت بلاسخارت استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في القضاء، واختتمت بيانها بالقول: "على عكس جميع الاحتمالات وفي أحلك الأوقات، ظل أبناء سنجار مصممين على بناء مستقبلٍ أفضل، ليبدأ هذا المستقبل اليوم".