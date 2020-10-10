الغانمي يوجّه بالتحقيق الفوري بانتحار مدير شركة "دايو" الكورية الجنوبية المسؤولة عن تشييد ميناء الفاو

أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، بالتحقيق الفوري بحادثة "انتحار" مدير شركة "دايو" الكورية الجنوبية المسؤولة عن تشييد "ميناء الفاو الكبير" في محافظة البصرة جنوبي البلاد.



وقال مدير الإعلام بالوزارة اللواء سعد معن، في بيان، إن الغانمي "وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو".



وأوضح معن، أن "اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".



من جهتها، أكدت السفارة الكورية الجنوبية في بغداد، الجمعة، أنها بانتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الداخلية العراقية.



وطلبت السفارة في بيان، تجنب نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية، كما دعت الجميع إلى "عدم تداول ونشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".



وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق (رسمية) في وقت سابق الجمعة، انتحار مدير شركة كورية منفذة لمشروع استراتيجي شنقا، جنوبي البلاد.



ويأتي الحادث عقب 3 أيام على إعلان السلطات العراقية قرب التوقيع على عقد مع الجانب الكوري لبدء تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.



