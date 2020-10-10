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السبت, 10 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 10 تشرين الأول 2020 10:01 ص

رسول يكشف حقيقة "حالة الإنذار القصوى" في بغداد

القوات الأمنية
كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، حقيقة وجود حالة إنذار قصوى في بغداد.

وأوضح رسول في بيان نشره على "تويتر"، أن ما أثير، الجمعة، حول حالة الإنذار لم يكن سوى جزء من ممارسات أمنية يومية اعتيادية، حسب قوله.

ودعا رسول "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ومعرفة صحة المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً".


وكانت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء تفيد بتطبيق إجراءات مشددة في بغداد، ودخول الأجهزة الأمنية في حالة الإنذار القصوى، لملاحقة مطلقي الصواريخ على البعثات الدبلوماسية.

وتضمنت تلك "الأنباء" التي تم تداولها أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان قد أمر قوات الأمن بالتوجه نحو المنطقة الخضراء، ضمن تعليمات حالة الإنذار.
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