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الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 07:27 م

المالية تسلم نينوى 40 مليار دينار لإعادة أعمارها

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المالية تسلم نينوى 40 مليار دينار لإعادة أعمارها




أكدت محافظة نينوى، تسلمها 40 مليار دينار كدفعة اولى من وزارة المالية لاعادة الاعمار، مبينة أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تنفيذ هذه المشاريع،.
وقال معاون محافظ شؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان إن “المبلغ الذي تم تخصيصه ضمن خطة استقرار محافظة نينوى، هو100 مليار لعام 2020″، مبيناً أن “وزارة المالية مولت محافظة نينوى مبلغ 40 مليار كدفعة أولى، أما الدفعة الثانية ستسلم إلى المحافظة خلال أقل من شهر”.
وأضاف أن “المرحلة الحالية هو أجراء الكشوفات الخاصة بهذه المشاريع، التي تشمل مشاريع البلدية، والبلديات، والطرق، والتطوير الريفي، وتجهيز أجهزة طبية للصحة، وشبكات الماء والمجاري”، مؤكداً أنه “خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تنفيذ هذه المشاريع”.
وأشار إلى أن “هنالك خطة لإنشاء ما يقارب 100 مدرسة من القرض الصيني، حيث أن حصة نينوى تتراوح من 70 الى 100 مدرسة ضمن هذه الخطة، ومبالغ هذه المشاريع جاهزة للتنفيذ.
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