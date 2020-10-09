فروع مصرف الرشيد تستأنف غدا السبت دفع رواتب الموظفين

وجه مصرف الرشيد عددا من فروعه لاستئناف الدوام الرسمي يوم غد السبت لغرض دفع رواتب موظفي الدوائر ممن وصلت تمويلات رواتبهم الى المصرف .





واوضح المصرف ، ان " الفروع هي ( المرتضى/ الصالحية/ حي الرافدين / اليرموك/ عرفة/ راغبة خاتون/ الامام الاعظم/ الشعلة/ الزعفرانية/ ثورة العشرين/ الجوادين/ الحبيبية/ السيف/ ابي غريب/ الرباط / التقاعد) "، مشيرا الى انه سيستمر بدفع الرواتب للدوائر الاخرى حال وصول التمويل.