مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية عبر الماستر كارد



اعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف رواتب منتسبي مديرية الدفاع المدني ميسان - لواء حرس الحدود العاشر - مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة ميسان - مقر الوزارة - مديرية شرطة الطاقة(النفط) - مديرية الدفاع المدني -بغداد الكرخ- مديرية الدفاع المدني -بغداد الرصافة- قيادة شرطة محافظة بغداد - قيادة فرقة التدخل السريع - قيادة قوات الشرطة الاتحادية - مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد .



واشار البيان الى انه بامكان المنتسبين استلام رواتبهم في اي مكان يتواجدون فيه.

