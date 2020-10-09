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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 05:03 م

نصيف تطالب وزير الداخلية بالاطلاع على قضية فساد تورط فيها ضابطان بالبصرة

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نصيف تطالب وزير الداخلية بالاطلاع على قضية فساد تورط فيها ضابطان بالبصرة


طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ، وزير الداخلية بمفاتحة محكمة أم قصر والاطلاع بنفسه على حيثيات قضية الفساد التي تورط فيها المدعو ناطق موسى فارس صاحب شركة أنوار الفارس وشركة البعد الرابع، مؤكدة ان  القضية تتعلق بضابطين فاسدين متهمين بالتهريب والتلاعب الضريبي وإدخال المخدرات.

واوضحت نصيف ، ان " محكمة تحقيق الرصافة أحالت هذه القضية إلى محكمة أم قصر في محافظة البصرة وفق أحكام المادة ١٩٤ من قانون الكمارك بغية إكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي والمكاني، كما في البلاغ الذي قدمته ضد هذا الشخص الفاسد".

واضافت ، في بيان صحفي ، ان " هناك تحركات من قبل الضابطين الفاسدين لتسويف القضية، وقد سافرا إلى البصرة في محاولة للضغط على بعض الأشخاص وإقناعهم بحرف مسار القضية، كما يمارسون الضغط لإيقاف التحقيقات الجارية في الوزارة لإبطالها ومن ثم إبطال الدعوى "، مبينة انها اتصلت ببعض القضاة الشرفاء الذين أكدوا حرصهم على إحقاق الحق، سيما وأن القضية تتعلق بالمال العام وسرقة أكثر من ٥٧٠ مليار دينار من خلال التهرب الضريبي ".

وشددت نصيف على " ضرورة تدخل وزير الداخلية شخصيا لمتابعة حيثيات القضية، وقيامه بتطهير الدائرة القانونية في الوزارة من بعض ضعاف النفوس الذين لهم ارتباطات بالضابطين الفاسدين .
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