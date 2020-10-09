الخارجية تعلن انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك الأوروبيّ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن موافقة مجلس المحافظين على انضمام العراق إلى البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.



وقالت الخارجية في بيان، إن جهود الوزارة الحثيثة تكلّلت بالنجاح ممثلة بسفارة جمهورية العراق في لندن والبنك الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية عن موافقة أعضاء مجلس المحافظين في البنك على انضمام العراق إلى المجلس، خلال عملية التصويت التي شهدتها أعمال الاجتماع السنويّ لمجلس المحافظين الذي يعقد في لندن للمُدّة 7-8 تشرين الأوّل 2020.

وأضاف البيان، أن انضمام العراق رسمياً لعضوية البنك سيُتيح له الاستفادة من الخبرات المصرفيّة العالميّة لتطوير القطاع المصرفيّ، والحُصُول على الدعم الفنّي، والمساعدة التي تُهيِّئ الأرضيّة المُلائِمة للاستثمار.



وأشار البيان إلى أنه لقد تم تأمين هذا الإنجاز المشترك بالرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها تفشي فايروس كورونا على مختلف دول العالم ومنها العراق، يحدونا الامل في ان تكون هذه الخطوة مقدمة لعمل مشترك يهدف الى تعزيز القطاع الخاص في العراق ليكون قادرا على المنافسة والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في البلاد.

وثمنت وزارة الخارجية “جهود البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية ولا سيما اعضاء مجلس المحافظين والامين العام السيد إنزو كواتروشيوتش، وموظفي مكتب الأمين العامّ”.