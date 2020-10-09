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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 04:28 م

نائب يحذر من عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات بسبب اتفاق قوى سياسية نافذة على الدوائر الصغيرة

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نائب يحذر من عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات بسبب اتفاق قوى سياسية نافذة على الدوائر الصغيرة



حذر عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب محمد شياع السوداني من تكرار عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات بسبب اتفاق بعض القوى السياسية النافذة على اعتماد الدوائر الصغيرة .


وكتب السوداني ، في تغريدة عبر منصة تويتر ، إنَّ " إتفاقَ بعضِ القوى السياسية النافذة على إعتماد الدوائر الصغيرة (3_5) نوابٍ لكلِّ دائرةٍ ، إنما هو إعادةُ تدويرٍ لهذه القوى ، بما يعيقُ بروزَ القوى الناشئة أوالمستقلين في البرلمان القادم، الأمر الذي يُنبِئُ بتكرارِ عزوفِ المواطنينَ عن المشاركة بالانتخابات ".


وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة ، الى جلسة يوم غد السبت  .
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