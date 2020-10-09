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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 04:14 م

هيئة السيطرة على المواد المشعة تحذر من هدم مفاعل تموز في العراق

مفاعل تموز
أكد رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف، عدمَ وجودِ أيِّ نشاطٍ إشعاعيٍّ في منشأة التويثة بوضعها الحالي، محذراً هدم المفاعل. 

وقال لطيف في تصريح صحفي، إن "الحديث عن وجودِ تلوثٍ في موقعِ المفاعلَ النوويِّ العراقيِّ في التويثةَ مبالغٌ فيه"، مشيراً إلى أن "الفحوصاتِ الاشعاعيَّةَ التي قامت بها الهيئةُ كجهةٍ رقابيةٍ بيَّنت أن الموقعَ خالٍ تماماً من التلوثِ". 

وأضاف، "منذ قصف المفاعل في العام 1991 أُخرج المصدر المشع والمادة النووية (الوقود النووي) اللذان كانا موجودين فيه، ولم يبقَ فيه سوى أشياءٍ ملوثةٍ، ولا يمكن أن تسبب أيَّ تاثيراتٍ على الإنسان أو الحيوان أو النبات"، محذراً "من دعوات هدم المفاعل بداعي التخلص من التلوث، لأن أيَّ محاولةٍ تُعَدُّ خطأً ستراتيجيًا؛ إذ يمكن أن تتسبب بنتائج كارثية؛ كون الوضعين التقني والأمني في البلد لا يسمحان بذلك، لأن التلوث الإشعاعي الموجود الآن في قلب المفاعل محجوز بالدرع البايولوجي". 

ولفت إلى أن "هدمه سيؤدي إلى انتشار التلوث بشكل غير مسيطر عليه، كما أن التويثة غير مؤهلة الآن لاحتواء مخلفات المفاعل في حال هدمه"، موضحاً أن "الإجراءات المتخذة في المفاعل كافية جداً ولا تسمح بحصول أي تأثيرٍ على الإنسان، كما يمكن طمر قلب المفاعل بالرمال فقط وتغطيته من الأعلى". 

ودعا إلى "ضرورة استدعاء مختصين لوضع برامج لمعالجة وضع المفاعلات، بدلاً من محاولات هدمها". 
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