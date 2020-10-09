بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 03:51 م

وزارة الصحة ترفض دعوات إضراب الأطباء.. وتؤكد يضر بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم

اضراب الأطباء

أعربت وزارة الصحة، عن استغرابها من قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة الكوادر الطبية للإضراب وإيقاف عمل المؤسسات الصحية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في الوقت الذي تتعرض دول العالم والعراق الى تحدي صحي كبير ناتج عن وباء خطير عصف بالأنظمة الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية العالمية ، وأدى إلى تغيرات كبرى في مسارات الحياة ومنهجيتها، مبينة أن هذه الظروف الصعبة قد أثبتت اهمية التكاتف والتعاون والتكامل لتجاوز تلك المحنة والعمل بروح الفريق الواحد ونكران الذات لحماية امن وصحة شعبنا وبلدنا الحبيب.

وأضافت الوزارة، أنها عملت على تبني مجموعة من المحاور الأساسية لنجاح خطط الوقاية والسيطرة على الوباء ، ومنها تثمين ودعم جهود كافة منتسبي الجيش الابيض في مؤسساتنا الصحية من ملاكات طبية وصحية وادارية على الرغم من حراجة الوضع المالي والاقتصادي وتكللت بالموافقة من قبل مجلس الوزراء على اعطاء الاولوية القصوى لتعيين كافة خريجي الكليات الطبية والتمريضية والمعاهد الصحية المشمولين بقانوني التدرج الطبي والصحي وقانون التعديل الثالث لقانون التدرج الصحي الخاص بالملاكات الصحية الساندة بطلب من وزارة الصحة لدعم جهودها لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص قطع اراض لكافة ابطال الجيش الابيض والسعي الى اقرار قانون شهداء الجيش الابيض بالتعاون مع مجلس النواب الموقر ومفاتحة مجلس الوزراء لشمول كافة منتسبي مؤسساتنا الصحية بمخصصات مالية اضافية وغيرها من الامتيازات التي يتم الاعداد حاليا على اطلاقها.

وأكدت وزارة الصحة، التزاما منا بالمسؤولية تجاه ملاكات الوزارة بمختلف تخصصاتهم لانهم عماد العمل والركيزة الاساس للنهوض بواقع الخدمات الصحية فقد شكلت لجان عليا في الوزارة تعمل تحت اشراف قيادة الوزارة وتضم ممثلين عن كافة التخصصات الطبية والصحية والادارية لمتابعة المتطلبات و المقترحات الخاصة بها وتتواصل بشكل مباشر مع الوزارات واللجان المعنية في مجلس النواب.

وقالت الوزارة نستغرب وللأسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة ابطال الجيش الابيض للإضراب وإيقاف عمل المؤسسات الصحية وهي دعوة غريبة ومرفوضة لأن ترك العمل والاضراب يعني الدعوة الى الإضرار بحياة المرضى والتهديد بوفاتهم”.

وأكدت أن وزارتنا مؤمنة بالدور النقابي المسؤول ضمن الاطر الديمقراطية والذي يحافظ على صحة المجتمع وحياة المرضى ، ويبتعد عن تجاوز القوانين النافذة التي تحاسب بشدة كل من تسول له نفسه الاضرار بالامن الصحي وحياة المواطنين كما في المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات العراقي ، لذا نتمنى من كافة الزملاء والزميلات في النقابات المعنية الى ابعاد مؤسساتنا الصحية عن المكاسب النقابية والحسابات السياسية والتي ستؤدي الى الاضرار بالأمن الصحي وحياة المواطنين.

ودعت الوزارة بكافة منتسبينا من ابطال الجيش الابيض الاستمرار في اداء واجباتهم القانونية والانسانية والاستمرار في اندفاعهم البطولي للحفاظ على سلامة المريض، والابتعاد عن الاصوات التي تريد استغلال جهودكم ومكانتكم وعملكم النبيل لأغراض غير مشروعة وتعرضكم للمخاطر القانونية والادارية.

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أخر تعديل: الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 03:53 م
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