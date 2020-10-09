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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 03:42 م

أكثر من 1000 أُسرة كردية نازحة يرفضون العودة إلى ناحية السعدية

نازحون
أكد مسؤول كردي في محافظة ديالى، رفض أكثر من 1000 أُسرة  كردية نازحة العودة إلى ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة لأسباب تتعلق بالأمن والخدمات.

وقال المسؤول، إن أكثر من 2000 أسرة كردية نزحت من ناحية السعدية خلال الاعوام الممتدة بين 2007- 2014 بسبب تهديدات الجماعات الارهابية والتردي الخدمي"، مبينا ان "اكثر من 1000 اسرة منها تكيفت خدميا ومعيشيا في مناطق خانقين ومحافظات اقليم كوردستان وترفض العودة مجددا الى الناحية التي تعاني ترديا خدميا وعدم استقرار امني بين الحين والاخر".

اضاف انه وبحسب احصائيات شبه رسمية فإن أعداد الكرد في السعدية في تناقص مستمر فمن 4000 اسرة الى اعداد لا تتجاوز 1500 اسرة حاليا .

ولفت المصدر الى ان نسبة الكرد في السعدية  كانت سنة 1957 تشكل 80% من نسبة السكان   بينما  اصبحت نسبتهم  الآن لا تتجاوز الـ 10% جراء عمليات  الترحيل القسري من قبل النظام السابق وعمليات القتل والتهجير المنظم التي بدأت منذ 2007 من قبل فلول تنظيم القاعدة سابقا .

 وقامت تنظيمات القاعدة و داعش وبدعم من قبل بعض الاطراف العربية  خلال الفترات الممتدة بين 2006- 2014 باحداث تغييرات ديموغرافية في ناحية السعدية من خلال تهجير وقتل الكورد والشيعة ما سبب انخفاض نسبة السكان الكورد في مناطق السعدية الى10 او15%.

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