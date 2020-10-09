ردود فعل غاضبة على واقعة انتحار رئيس الشركة الكورية بالفاو.. وتحذيرات من ’توريط’ العراق بحرب ’التصفيات الجسدية’

حذر رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الجمعة، من "توريط" العراق بحرب "التصفيات الجسدية"، على خلفية حادثة مصرع مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع الفاو الكبير.



وذكر الجبوري في بيان له، أن "على صناع القرار السياسي ان يحذروا من محاولات توريط العراق بحرب التصفيات الجسدية لأجل أهداف اقتصادية إقليمية".



وأشار، إلى أن "حماية الشركات الأجنبية مسؤلية عراقية"، فيما حذر بالقول "اقتصادنا مهدد بالاغتيال".

وطالب مجلس النواب، الجمعة، الحكومة بإجراء تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادثة مصرع مدير الشركة المنفذة لميناء الفاو.



وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي في بيان، له، (9 تشرين الاول 2020)، إن "الحكومة والجهات المعنية في البصرة مطالبة بإجراء تحقيق جدي وعاجل والكشف عن ملابسات حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة (دايو) الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة"، مقدماً التعازي إلى "حكومة وشعب كوريا الجنوبية وسفارتها لدى بغداد في هذه الحادثة المؤسفة جداً".



وأضاف الكعبي، "ما يُثير استغرابنا أن قضية انتحار مدير الشركة جاءت بعد الإعلان الرسمي لوزارة النقل قبل أيام قليلة عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع هذه الشركة الكورية وإتمام الوصول إلى الصيغة النهائية للتنفيذ".



ووصف الكعبي، الحادثة بـ "الخطيرة سيما وكونها ترتبط بوجوب توفير كل الجوانب الأمنية لكل المستثمرين داخل البلاد فضلاً عن الخصوصية الاقتصادية الموجودة في إنشاء ميناء الفاو الكبير وضرورة الإسراع في استكمال إنجازه بالمواصفات التي يطمح لها أبناء هذا الشعب الكريم بشكل عام وأهالي البصرة الكرام وأصحاب الاختصاص بشكل خاص وبما يجعله واجهة اقتصادية واستثمارية كبرى للبلاد".



من جانبه طالب رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني بتشكيل لجنة تحقيق عليا لكشف ملابسات حادث انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير، لاسيَّما أنَّ الحادثة جاءت قبل أيام قليلة من توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو مع شركة دايو الكورية".



وشدّد السهلاني على "أهمية توافر قوة خاصة لحماية الشركات الأجنبية المشرفة على المشاريع الاستراتيجية المهمة في العراق"، عادّاً ماحدث اليوم "سابقة خطيرة يجب أن لا تمر مرور الكرام، خصوصاً لما يشكله الميناء من أهمية بالغة في اقتصاد العراق؛ لأنّه يربط الشرق بأوروبا مروراً بتركيا مما سيغير مستقبلاً خارطة النقل البحرية العالمية".





وحذرت كتلة سائرون النيابية، الجمعة، من مؤامرة كبيرة على العراق وعلى الجنوب خصوصاً، على خلفية حادثة مدير الشركة المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.



وقال العكيلي "نرجو أن لا تكون حادثة قتل مدير شركة دايو لبناء ميناء الفاو سبباً لتعطيل العمل بالميناء".



وأضاف أن "ما يحدث مؤامرة كبيرة على العراق وعلى الجنوب خصوصاً، ولأهمية هذا الميناء فالمؤامرات على البلد على قدم وساق".



وأعربت وزارة النقل، الجمعة، عن أسفها تعليقاً على حادثة "انتحار" المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، مؤكدة استمرار العمل في المشروع.



وذكر بيان للوزارة "نسجل أسفنا على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، وفي الوقت الذي نعزي الجانب الكوري الصديق فإننا نؤكد استمرار العمل في الميناء وإن تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما فيه".



وأضاف البيان، أن "شركة دايو أعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة و الخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء"، مشدداً أن "التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف".



وأظهرت مشاهد مسرّبة مُلتقطة بهاتف نقال، لحظة اخراج جثة مدير الشركة الكورية "بارك شل هو" المنفذة لميناء الفاو الكبير، والذي قال مسؤولون محليون في البصرة إنه أقدم على "الانتحار".



وفي الفيديو، يقوم عناصر من القوات الامنية أو الكادر الطبي، بتفحص وجود آثار للسلك الذي قالت السلطات في تصريحات أولية أن مدير الشركة الكورية استخدمه للانتحار شنقاً.