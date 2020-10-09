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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 02:47 م

البصرة تفتح تحقيقاً بملابسات حادثة انتحار مدير الشركة الكورية

مهندس الفاو
أعلن قائممقام قضاء الفاو جنوب البصرة، وليد الشريفي، الجمعة، فتح تحقيق بملابسات حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية  المسؤولة عن تنفيذ ميناء الفاو.
وقال الشريفي،   إن "الموقع الذي وجدت فيه الجثة قريب من ميناء الفاو، ويبعد بمسافة عشرة كيلومترات، وهو مؤمن من شركة خاصة ،وتوجد فيه كاميرات مراقبة"، لافتاً إلى أن "السلطات فتحت تحقيقاً بملابسات حادثة الانتحار ،وأن قاضي التحقيق يتابع بشكل مباشر تداعيات هذا الموضوع".
وأضاف أن " الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث ،وبدأت برفع الأدلة الجنائية".
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