بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
بعد توقيع عقد عملاق.. انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الساعدي: صراعات سياسية تلوح في الأفق على عدد المقاعد الانتخابية في كل دائرة مراقبون: بقايا داعش الإرهابي لا تدل إلا على أن التنظيم تحوّل من كيان إلى عصابة صغيرة مراقبون: صعوبات تواجه عملية خلق التفاهمات وتوقيع اتفاقات دائمة بين بغداد وكردستان القوى السياسية والكتل البرلمانية تواصل حواراتها الرامية إلى التوافق على صيغة واحدة لشكل الدوائر الانتخابية خطة أمريكية ضد ميليشيات إيران بالعراق.. قصف المقرات السرية لكل من العامري والخزعلي قائد جديد يتسلم مهام قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي في ديالى نائبة: النواب المستقلين في البرلمان غير قادرين على صناعة التغيير باجلان: إبعاد لواء الشبك من سهل نينوى يعد تمهيداً لانتشار قوات الجيش والبيشمركة اختراق حسابات ريال مدريد ونشر هدف "مستفز" للمدريديين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 02:39 م

المالية النيابية: العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا احصائيات لعدد الموظفين

احمد الصفار
اوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن الحكومة لا تعرف عدد الموظفين داخل الدولة، فيما كشف الآلية السنوية للتخصيصات المالية في الموازنة العامة.
وقال أحمد الصفار في مقابلة متلفزة ، إن "العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا توجد احصائيات لعدد الموظفين في البلاد"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تعرف عدد الموظفين ولا حتى وزارة المالية لديها ارقام حقيقية".
وأضاف الصفار، أن "ملف الموظفين وعددهم يحتاج الى عمل حقيقي، خاصة أن هناك هدرا ماليا كبيرا".
 واشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، الى ان "الموازنة موضوع اقتصادي واجتماعي ومالي وتعبر عن سياسة الحكومة بلغة الارقام، لكن الموازنات التي تقر مجرد تغيير بالارقام لانهم لايعرفون العدد الحقيقي للموظفين في الدولة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصطفى الكاظمي

الكاظمي : التحقيق في قضية مقتل الهاشمي وصل إلى خيوط مهمة 04 تشرين الأول 2020 10:27 ص

Capture

حقوق الإنسان : تصارع القوى السياسية في بعض المناطق يحول دون عودة النازحين 22 أيلول 2020 03:02 م

الالوسي

الألولسي: الكاظمي جاد في محاربة الفساد وعليه الحرص من الدولة العميقة 22 أيلول 2020 10:22 ص

احمد الصفار

المالية النيابية: موازنة 2020 ستصل إلى البرلمان اليوم 15 أيلول 2020 10:56 ص

يسرى رجب كمر

نائبة كردية: المبالغ التي ترسلها بغداد لأربيل تختفي وكأنها تذهب إلى مثلث برمودا 06 أيلول 2020 10:57 ص

4-71

علاوي: الحرب الشيعية - الشيعية تشتعل والكاظمي من ضحايا العملية السياسية 26 آب 2020 11:57 ص

4-71

وزير الخارجية: الحكومة طالبت باستمرار التعاون الاستخباري والتدريب والإسناد الجوي الاميركي 26 آب 2020 11:53 ص

118123381_181620633422467_3152027925979675370_o

الكاظمي يشارك في قمة ثلاثية بعمّان خلال أيام 22 آب 2020 11:29 ص

التعليقات