المالية النيابية: العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا احصائيات لعدد الموظفين

اوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، أن الحكومة لا تعرف عدد الموظفين داخل الدولة، فيما كشف الآلية السنوية للتخصيصات المالية في الموازنة العامة.

وقال أحمد الصفار في مقابلة متلفزة ، إن "العراق لا يمتلك قاعدة بيانات ولا توجد احصائيات لعدد الموظفين في البلاد"، مشيرا الى ان "الحكومة لا تعرف عدد الموظفين ولا حتى وزارة المالية لديها ارقام حقيقية".

وأضاف الصفار، أن "ملف الموظفين وعددهم يحتاج الى عمل حقيقي، خاصة أن هناك هدرا ماليا كبيرا".

واشار مقرر اللجنة المالية في البرلمان، الى ان "الموازنة موضوع اقتصادي واجتماعي ومالي وتعبر عن سياسة الحكومة بلغة الارقام، لكن الموازنات التي تقر مجرد تغيير بالارقام لانهم لايعرفون العدد الحقيقي للموظفين في الدولة".