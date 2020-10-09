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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 02:35 م

نصيف عن انتحار مدير الشركة الكورية بميناء الفاو: دول بالمنطقة لا تريد اتمام المشروع

نصيف
علقت النائب عالية نصيف، الجمعة 9 تشرين الاول 2020، على حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو الكبير بالبصرة، فيما لم تستبعد ان تكون هناك شبهة جنائية.
وقالت نصيف في بيان  لها انا لا استبعد هناك شبهة جنائية وليست انتحار في هذا الموضوع، والا ما حاجة شخص كوري للانتحار في بغداد وهو يعمل في اكبر ميناء ممكن ان يدر عليه مصالح كبيرة جدا.
واضافت، ان هناك الكثير من دول المنطقة لا تريد لميناء الفاو ان ينهض واعتقد ان هناك عمدية وشبة جنائية في الحادثة، خاصة ان ميناء الفاو قد يؤدي الى الاضرار في الموانئ بالمنطقة كالفجيرة وميناء مبارك الكويتي.
واشارت الى، ان الحادثة تعتبر انذار للشعب العراقي بان دول المنطقة لا تريد للعراق ان ينهض بميناء الفاو، مشيرة الى ضرورة ان يتم انشاء الميناء بالسواعد العراقية.
واعلن مسؤول محلي في البصرة، الجمعة، انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير.
 وكشف مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة 9 تشرين الاول 2020، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة انتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير.
وقال المصدر لوسائل اعلام تابعتها المسلة، إن مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير، الذي أقدم على الانتحار، اسمه بارك تچول هوبا، مبيناً أن الانتحار تم بواسطة سلك داخل الغرفة التي يقيم فيها.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أحد العاملين أبلغ الجهات المختصة عن الواقعة، بعد مشاهدته مدير الشركة معلقاً بواسطة السلك.
وكان مصدر أمني قال في وقت سابق من الجمعة 9 تشرين الثاني 2020، إن مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، أقدم على الانتحار من خلال شق نفسه.
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