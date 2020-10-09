مصدر أمني يؤكد انتحار مدير الشركة الكورية بميناء الفاو الكبير

كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة 9 تشرين الاول 2020، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة انتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير.

وقال المصدر لوسائل اعلام تابعتها المسلة، إن مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير، الذي أقدم على الانتحار، اسمه بارك تچول هوبا، مبيناً أن الانتحار تم بواسطة سلك داخل الغرفة التي يقيم فيها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن أحد العاملين أبلغ الجهات المختصة عن الواقعة، بعد مشاهدته مدير الشركة معلقاً بواسطة السلك.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق من الجمعة 9 تشرين الثاني 2020، إن مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، أقدم على الانتحار من خلال شق نفسه.