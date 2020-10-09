بعد توقيع عقد عملاق.. انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو

عثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة، على جثة مدير الشركة الكورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم في ميناء الفاو الكبير، حيث رجحت السلطات المحلية فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.

وقال مصدر أمني، إن "المنتحر" يدعى بارك هوبا مدير شركة دايو الكورية، أُبلغ عن وفاته أحد العمال بعد مشاهدته معلقاً.

من جانبه، أكد مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، انتحار مدير شركة دايو الكورية المكلفة ببناء ميناء الفاو كبير.

وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان، أن "مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة تحقق من المعلومات التي أشارت إلى انتحار مدير شركة دايو الكورية المكلفة ببناء ميناء الفاو الكبير اليوم المدعو ’بارك تچول هوبا’".

وبيّن التميمي، أن "هوبا شنق نفسه بسلك، وقد اكتشف ذلك عامل خدمة الشركة"، لافتاً إلى أن "مكتب حقوق الانسان تواصل مع قائمقام الفاو وليد الشريفي الذي أكد الموضوع".

وعبر التميمي عن "أسفه لوفاة مدير الشركة الخاصة بمشروع بناء ميناء الفاو الكبير"، مشيراً الى ان "مكتب حقوق الانسان يتابع التحقيقات الخاصة بالحادث مع مديرية شرطة محافظة البصرة و قائم مقامية قضاء الفاو".

وأعلن وليد الشريفي قائم مقام قضاء الفاو جنوب البصرة، عن انتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير عبر شنق نفسه مساء امس.

وقال الشريفي، إنه "لا يعلم الأسباب التي دعت مدير الشركة الكورية للانتحار فيما فتحت الاجهزة المختصة تحقيقاً في ملابسات الحادث سيما وان المنتحر اجنبي الجنسية".

وتم الاعلان، الثلاثاء الماضي الانتهاء من التفاوض مع الشركة الكورية بالاتفاق على المضي بمشروع ميناء الفاو الكبير والتحول الى تهيئة العقود للتعاقد.

وذكرت الشركة العامة للموانئ في بيان، انه "بحضور وزير النقل ومدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ومدير مشروع ميناء الفاو والمدير التنفيذي لشركة دايو ومدراء المشاريع الخمسة من الجانب الكوري، تم الاعلان عن الانتهاء من التفاوض بالاتفاق على المضي بالمشروع والتحول الى تهيئة العقود للتعاقد".

وفيما مضى، تم التعاقد مع شركة دايو الكورية، منتصف العام الماضي لانشاء المشاريع الستة الخاصة بالبنى التحتية الاساسية الخاصة بمشروع الفاو الكبير.

وتشمل المشاريع السداد الصخرية والطرق ما بين ميناءي الفاو وام قصر، اضافة الى ربط الميناء بخط سريع تحت خور الزبير ليكون رابطا بالطريق العام.

وتقدر كلفة انشاء المرحلة الاولى من مشروع ميناء الفاو الكبير تبلغ حوالي 4 ترليون دينار.

وتجدر الاشارة الى انه تم انجاز وتسلم كاسر الامواج الشرقي البالغ طوله 8 كيلومترات و200 متر الذي نفذته شركة “ار كوردون” اليونانية، وكذلك الكاسر الغربي بطول 16 كيلومترا الذي نفذته شركة دايو الكورية التي تم توقيع العقد معها حاليا بمبلغ 200 مليار دينار للتنفيذ مشاريع البنى التحتية الستة، اذ ان الانطلاقة الاولى للمشروع كانت بتوقيع العقد على تنفيذ الكاسر الشرقي والمباشرة به في العام 2013.

يذكر ان المشروع ينفذ على اربع مراحل حسب الحاجة وتوفر الاموال او رغبة المستثمرين ويتم في الوقت الحالي التركيز على المرحلة الاولى.

ويعتبر ميناء الفاو الكبير مشروع إستراتيجي يربط الشرق بأوروبا عبر العراق مرورا بتركيا، ويتوقع مختصون بأنه سيغير خارطة النقل البحرية العالمية.







