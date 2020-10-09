برنامج الأغذية العالمي يحصد جائزة نوبل للسلام

فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.

وأعلنت رئيسة اللجنة النرويجية، بيريت ريس أندرسن، اسم الفائز للعام الحالي في قاعة معهد نوبل في أوسلو.

وسيتم تسليم الجائزة التي تتألف من ميدالية ذهبية وشهادة ومبلغ 10 ملايين كورون سويدي (حوالي 950 ألف يورو)، رسمياً في العاشر من ديسمبر، يوم ذكرى وفاة الصناعي ألفريد نوبل (1833-1896).

وبلغ عدد المرشحين هذه السنة 318، بينهم 211 شخصية و107 منظمات.

وكانت جائزة نوبل للسلام منحت العام الماضي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تقديرا لجهوده في التقرب من العدو اللدود السابق إريتريا.





