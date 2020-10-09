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الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 01:35 م

الخلاف على أربع محافظات عراقية يعرقل حسم الدوائر الانتخابية

انتخابات-العراق
استبعدت اللجنة القانونية النيابية، حسم طبيعة عدد الدوائر الانتخابية بجلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غدا السبت  .
وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي إن "رؤساء الأحزاب والكتل السياسية لم يعقدوا اجتماعات تشاورية بشأن حسم طبيعة عدد الدوائر الانتخابية، بسبب احياء ذكرى الزيارة الأربعينية"، مردفا بالقول انه "من المستبعد حسم الدوائر بجلسة السبت المقبل".
وأضاف أن "هناك خلافات سياسية أيضا على عدد الدوائر الانتخابية بمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وصلاح الدين، وهي لم تُحسم بعدُ"، مؤكدا أن "التصويت على الدوائر الانتخابية سيؤجل من جلسة السبت إلى جلسة أخرى لحين الاتفاق على طبيعة عددها بشكل نهائي".
وفشل البرلمان العراقي خلال جلسة عقدها نهاية شهر ايلول الماضي بتمرير فقرة الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات الجديد جراء الخلافات بشأنها بين الكتل السياسية، وأرجأ البرلمان التصويت على هذه الفقرة إلى يوم السبت الموافق 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
ووفق التسريبات فإن هناك شبه اجماعاً على اعتماد الدوائر المتوسطة، إذا سيتم تقسيم المحافظات ما بين دائرتين وصولا إلى 17 دائرة بحسب حجم وتعداد سكان المحافظة.
ويشكل مشروع قانون الانتخابات الجديد عقبة رئيسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.
وشرع البرلمان بمناقشة مشروع القانون منذ العام الماضي استجابة لضغوط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، إذ يعول عليه لافساح المجال بصورة أكبر لوصول المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.
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