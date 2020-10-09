ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في كردستان خلال يوم

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، عن تسجيل ٨٣٨ إصابة خلال ٢٤ ساعة ماضية، التي شهدت ايضاً وفاة ١٢ مريضاً وتعافي ٤٧٨ آخر.





وذكر بيان للصحة، أنها أجرت ٥٣١٣ عملية فحص سجلت من خلالها الإصابات الجديدة والتي توزعت على:

(٢٠٦ اربيل)

(٢٥٢ السليمانية ٢٨ گرمیان)

(٣٣٣ دهوك)

(١٩ حلبجة)

كما توزعت حالات التعافي:

(١٠٦ اربيل)

(٢٦ سلێمانی، ٢٥ گرمیان)

(٢٩٦ دهوك)

(٢٥ حلبجة)



وبالنسب لحالات الوفيات الـ12

(١ اربيل)

(٣ السليمانية)

(٨ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٥٤٣٨٧ شخصاً، تعافى منهم ٣٤١٢٨، وتوفي ١٩٤٩.







