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الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 12:06 م

الساعدي: صراعات سياسية تلوح في الأفق على عدد المقاعد الانتخابية في كل دائرة

مجلس النواب

قال المحلل السياسي محمد الساعدي، إن بعض الأحزاب السياسية لديها جمهور في محافظات معينة، وتحصل على جميع مقاعدها من تلك المحافظات، في حين ان تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية سيخلق صراعات بين الأحزاب الساعية للحصول على المقاعد النيابية.

وأضاف أن بعض الأحزاب ستسعى لتوسيع تحالفاتها مع أحزاب أخرى لديها ثقل في محافظات غير محافظات جمهورها، من اجل ضمان مشاركتها بالعملية السياسية وقد تدخل في معادلة الارقام وبيع المقاعد النيابية بين تلك الاحزاب.

وبين أن الخلاف يجري الان حول كيفية تقسيم الكعكة بحيث تحصل جميع الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية على مكاسبها وضمان صعودها مجددا الى سدة الحكم، وهو ما يؤخر حسم موضوع الدوائر الانتخابية.

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