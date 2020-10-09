لأول مرة .. رئاسة منظمة التجارة العالمية تخلو للسيدات بعد انسحاب مرشحي السعودية وبريطانيا

انحصرت المنافسة على رئاسة منظمة التجارة العالمية بين امرأتين، هما النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا والكورية الجنوبية يو ميونغ هي، وذلك بعدما انسحب مرشحو السعودية وبريطانيا وكينيا.

وأعلن المتحدث باسم المنظمة كيث روكويل، الخميس رسميا، اسمي المرشحتين في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.

وتعاقب رجال حتى الآن على رأس المنظمة التي تواجه أزمة نتيجة هجمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتواصلة عليها، على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



وسيعلن اسم المرشحة الفائزة في ختام مداولات أخيرة تجري في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.



وستجري جولة محادثات جديدة للفصل بين المرشحتين من 19 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر، لإفساح المجال أمام الأعضاء لتحضير ردودهم، كما أضاف روكويل الذي اعتبر أن العملية لا تزال جارية للتوصل إلى توافق بحلول الموعد النهائي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسحب كل من ليام فوكس، وزير التجارة الخارجية البريطاني السابق المؤيد لبريكست، والكينية أمينة محمد، والسعودي محمد التويجري، ترشيحاتهم، بحسب التقليد المتبع في المنظمة.

خبرة طويلة

وقال روكويل: إن ”الامرأتين تتمتعان بكفاءة عالية… ولديهما الكثير من الخبرة واعتادتا على التعامل مع مواضيع شائكة“.

وكانت النيجيرية نغوزي كونجو إيويالا (66 عاما) أول امرأة في بلادها تتولى وزارتي المالية والخارجية، وهي خبيرة اقتصادية وشغلت أيضا منصب مديرة عمليات في البنك الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، ترأست أيضا التحالف العالمي للقاحات (غافي) وأشرفت على أحد برامج منظمة الصحة العالمية في مكافحة وباء كورونا.



أما يو ميونغ (53 عاما)، فهي أول امرأة في بلادها تتولى وزارة التجارة. وتولت العام 1995 ملف منظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة، ثم أدارت المفاوضات حول اتفاقات التبادل الحر لا سيما تلك التي تربط الصين وكوريا الجنوبية. وعملت أيضا في السفارة الكورية الجنوبية في الصين (2007-2010).

واعتبرت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان نشرته بعد الإعلان، أن ”يو هي الشخص المناسب لجعل منظمة التجارة العالمية منظمة أقوى وأكثر يقظة، مع تعزيز قدراتها في الوقت نفسه“.