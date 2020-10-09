بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
بعد توقيع عقد عملاق.. انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو الساعدي: صراعات سياسية تلوح في الأفق على عدد المقاعد الانتخابية في كل دائرة مراقبون: بقايا داعش الإرهابي لا تدل إلا على أن التنظيم تحوّل من كيان إلى عصابة صغيرة مراقبون: صعوبات تواجه عملية خلق التفاهمات وتوقيع اتفاقات دائمة بين بغداد وكردستان القوى السياسية والكتل البرلمانية تواصل حواراتها الرامية إلى التوافق على صيغة واحدة لشكل الدوائر الانتخابية خطة أمريكية ضد ميليشيات إيران بالعراق.. قصف المقرات السرية لكل من العامري والخزعلي قائد جديد يتسلم مهام قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي في ديالى نائبة: النواب المستقلين في البرلمان غير قادرين على صناعة التغيير باجلان: إبعاد لواء الشبك من سهل نينوى يعد تمهيداً لانتشار قوات الجيش والبيشمركة اختراق حسابات ريال مدريد ونشر هدف "مستفز" للمدريديين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 11:04 ص

القوى السياسية والكتل البرلمانية تواصل حواراتها الرامية إلى التوافق على صيغة واحدة لشكل الدوائر الانتخابية

مجلس النواب

تواصل القوى السياسية والكتل البرلمانية العراقية حواراتها الرامية إلى التوافق على صيغة واحدة لشكل الدوائر الانتخابية من أجل حسم قانون الانتخابات في الجلسة البرلمانية المقبلة.

وكشفت مصادر برلمانية، عن أن القوى السياسية لم تتفق على صيغة موحدة لشكل الدوائر الانتخابية، موضحاً أن الأمر الذي لا يمكن تجاوزه من قبل هذه الكتل هو أن يتم تقسيم كل محافظة إلى دوائر انتخابية متعددة.

وأشاروا إلى أنه بعد الرفض الواسع لمحاولات بعض الأطراف العودة إلى القوانين الانتخابية السابقة التي كانت تعد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.

وأشارت إلى وجود 3 مقترحات قيد النقاش، ينص الأول على تقسيم كل محافظة إلى 3 أو 4 دوائر انتخابية، والثاني يدعو إلى تبني التقسيم السابق مع منح خصوصية لمحافظات بغداد ونينوى والبصرة، وذلك بمنح المحافظات الثلاث المذكورة عدداً أكبر من الدوائر بسبب الكثافة السكانية المرتفعة فيها مقارنة بالمحافظات العراقية الأخرى.

أما المقترح الثالث الذي يتبناه نواب تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري فيقضي بتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة يكون عددها مساوياً لعدد أعضاء البرلمان.

بينما قال عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح"، فاضل الفتلاوي، إن جلسة البرلمان التي ستعقد السبت ستكون مخصصة لمناقشة توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات، لافتا في حديث لوسائل إعلام محلية إلى وجود وجهات نظر متعددة بشأن تقسيم الدوائر.

وأوضح أن قضية الدوائر الانتخابية ستمثل الموضوع الرئيسي لجلسة الغد، كما ستكون هناك نقاشات بشأن تأخر توزيع مرتبات الموظفين.

يذكر أن الاحتجاجات العراقية التي انطلقت العام الماضي كانت قد أرغمت مجلس النواب العراقي على التصويت في كانون الأول 2019 على قانون انتخابات جديد يتيح التصويت لمرشحين منفردين بغض النظر عن قوائمهم الحزبية.

كما قسم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، بخلاف القوانين الانتخابية السابقة التي كانت تعد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، إلا أن البرلمان لم يكمل الملحق الخاص بقانون الانتخابات والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المحافظات ما جعل هذه القضية مداراً للخلاف السياسي على مدى أكثر من 9 أشهر مضت.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صورة الميليشيات الايرانية في العراق

مراقبون: جهات موتورة التوجهات والبرامج تدفع البلاد إلى حافة الهاوية وتعرقل الانتخابات 09 تشرين الأول 2020 02:22 م

ميناء الفاو

بعد توقيع عقد عملاق.. انتحار مدير الشركة الكورية المنفذة لميناء الفاو 09 تشرين الأول 2020 01:59 م

طلال النداوي

بعد الكشف عن 3 أكاديميات وهمية تعمل في الغرب .. فضيحة جديدة تهز الأوساط الأكاديمية بالعراق 09 تشرين الأول 2020 01:53 م

داعش

مراقبون: بقايا داعش الإرهابي لا تدل إلا على أن التنظيم تحوّل من كيان إلى عصابة صغيرة 09 تشرين الأول 2020 11:52 ص

كردستان-العراق

مراقبون: صعوبات تواجه عملية خلق التفاهمات وتوقيع اتفاقات دائمة بين بغداد وكردستان 09 تشرين الأول 2020 11:38 ص

الملالي

بعد العقوبات الأمريكية المشددة..تراجع حاد لمصادر الدخل في إيران و غموض حول أرقام عجز الموازنة وصادرات النفط 09 تشرين الأول 2020 11:07 ص

ميليشيات

خطة أمريكية ضد ميليشيات إيران بالعراق.. قصف المقرات السرية لكل من العامري والخزعلي 09 تشرين الأول 2020 10:45 ص

سعد الحريري

سعد الحريري يصفع حزب الله: وجوده كان بلاءًا على لبنان ومخاوف من اغتياله على طريقة والده 09 تشرين الأول 2020 02:15 ص

التعليقات