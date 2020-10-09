وفاة ماريو مولينا.. صاحب نوبل في الكيمياء

توفي، الأربعاء، العالِم المكسيكي ماريو مولينا، الفائز بجائزة نوبل للكيمياء عام 1995، عن 77 عاما.



وفاز الراحل بجائزة نوبل للكيمياء عام 1995 عن اكتشافاته المتعلقة بالأضرار التي تلحق بطبقة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض.

وذكرت الصحف المكسيكية أن ماريو مولينا مات نتيجة إصابته بجلطة.



وكان مولينا يحمل درجة الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء من جامعة كاليفورنيا، وكان من أول الباحثين في العالم في مجال كيمياء الغلاف الجوي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد نشر مع الأمريكي فرانك شيروود عام 1974 مقالاً استبق فيه توسّع "ثقب" طبقة الأوزون بسبب انبعاثات بعض الغازات الصناعية، وقد نال عن اكتشافاته هذه جائزة نوبل عام 1995 مع الهولندي بول كروتزن.

وأسهمت أبحاثه في التوصل إلى بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والذي منع انبعاثات العديد من المواد الضارّة أو حدّ منها.