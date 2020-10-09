قائد جديد يتسلم مهام قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي في ديالى

كشف مصدر عسكري، اليوم الجمعة، عن تسلم قائد جديد مهام قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي التي ترابط قطعاتها وتشكيلاتها في محافظة ديالى.



وأضاف، أن اللواء الركن عدنان سلمان العنزي تسلم رسميا قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي بدلا عن اللواء الركن صالح حرز ناصر والذي تم نقله لتولي قيادة الفرقة الثامنة من الجيش العراقي.



وتابع: ان قرار استبدال قائد الفرقة الخامسة في الجيش العراقي تم بناء على أوامر صدرت من وزارة الدفاع في وقت سابق وبمصادقة القائد العام للقوات المسلحة وضمن إجراءات عسكرية معتمدة لمداورة القيادات الامنية".



