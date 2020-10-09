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الجمعة, 09 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 09 تشرين الأول 2020 10:24 ص

نائبة تتوقع إعادة فرض الحظر الشامل في عموم العراق

الحظر الشامل في عموم العراق

رجحت عضو  لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب ريزان دلير قرب إعادة فرض الحظر الشامل في عموم العراق بسبب فيروس كورونا.
وقالت  دلير  ، إن "الأيام المقبلة، مع حلول فصل الشتاء، سيكون هناك ارتفاع حاد في عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، في عموم العراق".
وبينت ان "انفجار أعداد الاصابات خلال الأيام المقبلة، سيدفع الجهات الحكومية المختصة، الى اعادة الحظر الشامل، وعودة القيود، لمنع خروج الامور عن السيطرة".
وأشارت دلير إلى أن أعداد الإصابات ستتفاقم جراء "عدم وجود وعي لاتخاذ اجراءات الوقاية من قبل غالبية أفراد المجتمع العراقي".
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